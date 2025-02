Zum Schutz der Kinder im Verkehr Wie die Menschen in Steinfeld für eine Fußgängerampel kämpfen

28. Februar 2025, 16:36 Uhr

Die Einwohner von Steinfeld in der Altmark fordern eine Fußgängerampel für ihr Dorf. Sie fürchten um die Sicherheit, vor allem der Schulkinder. Manche Autofahrer verhalten sich rücksichtlos, auch in Höhe der beiden Haltestellen für die Schulbusse. Viermal sind Kinder in den vergangenen zwei Jahren nur knapp mit dem Schrecken davongekommen.