Die behördliche Gemengelage für den stationären Blitzer in Ziegenhagen ist außergewöhnlich. Zuständig für Anschaffung und Betrieb solcher Geräte ist normalerweise der Landkreis. Doch der hat Millionen Euro Schulden und kann sich noch einen Blitzer nicht leisten (in Buchholz und Erxleben stehen jeweils zwei, ebenfalls an der B 189).

Zudem ist die Ziegenhagener Ortsdurchfahrt eine Bundesstraße. Für Baumaßnahmen und Veränderungen ist der Landesbaubetrieb Sachsen-Anhalt Nord verantwortlich. Und: Blitzer dürfen eigentlich nur in Gemeinden aufgestellt werden, die 20 000 Einwohner und mehr haben. In Ziegenhagen selbst leben ungefähr 35 Menschen, in der Gemeinde Rochau, zu der das Dorf gehört, keine Tausend.

Kompromiss nach zähem Ringen

Trotzdem: Der 175 km/h-Schock saß so tief, dass eine Lösung gefunden wurde. Der Landesbaubetrieb Nord stimmte nach etlichen Unterredungen dem Projekt zu. Dem klammen Landkreis sprang die Gemeinde zur Seite. Rochau finanziert die gut 200.000 Euro für die Anschaffung des Blitzers auf eigene Kosten. Die Abrechnung übernimmt der Landkreis. Rochau kann die Einnahmen durch Verwarn- und Bußgelder so lange kassieren, bis die Gemeinde den Kaufpreis wieder raushat, danach gehen die Einnahmen an den Kreis. Bildrechte: MDR/Katharina Häckl

Die Statistiken der beiden Blitzersäulen im Nachbarort Erxleben zeigen: Obwohl diese Geräte mittlerweile seit etlichen Jahren in Betrieb sind, erwischen sie doch noch viele Raser. "Die Blitzer in Erxleben rechnen sich", sagte Kreis-Dezernent Sebastian Stoll MDR SACHSEN-ANHALT. Im Jahr 2023 wurden laut Landkreis 4.380 zu schnelle Fahrzeuge registriert, die Höchstgeschwindigkeit lag bei 97 km/h. Insgesamt passierten im vergangenen Jahr fast 2,9 Millionen Fahrzeuge den Ort.

Da werden erste Kosten fällig: Blitzer zeigt sofort Wirkung