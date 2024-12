Dass die Bodycams Situationen entschärfen können, hätte die Einführung der Kameras in anderen Bundesländern bereits gezeigt. So beispielsweise in Thüringen. Die Erfurter Polizei hat sie seit 2023 – Polizeibeamtin Livia P. setzt ihre Bodycam seither regelmäßig ein. So hatte sie es mal mit einem mutmaßlichen Ladendieb zu tun, der aggressiv gewesen sei und unter Drogeneinfluss stand, erzählt sie. Dann hat sie die Bodycam eingeschaltet. "Der Mann hat sich dann schnell wieder runtergefahren", so Livia P. weiter. Hier habe die Bodycam deeskalierend gewirkt.