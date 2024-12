Dass es lange gedauert hat, bis jetzt in Sachsen-Anhalt mit Bodycams bei der Polizei ausgerüstet werden, das will Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) nicht auf sich sitzen lassen. "Wir haben konzentriert an der Einführung gearbeitet, es waren viele Schritte zu gehen", sagte die Ministerin am Montag in Stendal. Die Beschaffung über eine europaweite Ausschreibung sei dabei noch das geringste gewesen.