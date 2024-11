Oleksii Makeiev ist schon zum zweiten Mal in Stendal. Und das Interesse an seinem Besuch ist groß – und offenbar größer, als gedacht: Um die 50 Menschen treffen sich am Dienstag im Berufsbildungswerk in Stendal, um den ukrainischen Botschafter in Deutschland zu treffen. Schnell werden zusätzliche Stühle geholt. Die, die aufgestellt wurden, reichen nicht.