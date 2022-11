In Salzwedel brennt es auf dem Gelände einer Lackiererei. Das Feuer in der Lackierhalle sei unter Kontrolle, teilte die Rettungsleitstelle Altmark am Mittwochnachmittag mit. Allerdings hätten die Flammen auf den Dachstuhl eines Nebengebäudes übergegriffen. Eine benachbarte Kfz-Werkstatt habe gerettet werden können.