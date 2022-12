Feuerwehr im Großeinsatz Feuer in Autolackiererei in Salzwedel gelöscht

15 Feuerwehrfahrzeuge mussten am Mittwoch zu einem Brand in Salzwedel ausrücken. Auf dem Gelände einer Lackiererei war ein Feuer ausgebrochen. Der Brand konnte noch am Abend gelöscht werden.