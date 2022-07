St. Trinitatis in Eichholz war 1189 als Wehrkirche gebaut worden, bis 2020 wurde sie mit Fördergeldern vom Land, der Evangelischen Landeskirche Anhalts, Lottomitteln und Spenden saniert. Mit den neuen Kirchenfenstern des Künstlers Johannes Schreiter gehört sie zum Netzwerk "Lichtungen", mit dem die Landeskirche auf Glaskunst in Kirchen der Region aufmerksam macht. In Dunkelbraun das kleine Modell, mit das die Eichholzer im Wettbewerb bauten. Bildrechte: dpa