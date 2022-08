Böschungsbrand Feuer legt Bahnverkehr zwischen Stendal und Magdeburg lahm

Ein Böschungsbrand an der Bahnstrecke Magdeburg-Stendal hat die Feuerwehr am Mittwoch in Atem gehalten. Mehr als 150 Einsatzkräfte haben gegen die Flammen gekämpft. Die Bahnstrecke war über mehrere Stunden gesperrt.