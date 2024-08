In Stendal ist die Feuerwehr am Dienstagvormittag zu einem Brand in der Innenstadt ausgerückt. Aus einem Restaurant in der Arnimer Straße schlugen meterhohe Flammen, wie ein Anwohner MDR SACHSEN-ANHALT schilderte. Demnach kam es zu einer starken Rauchentwicklung.

Bildrechte: Shawn Eric Schweizer