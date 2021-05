Am Landgericht Stendal hat am Donnerstag der Prozess gegen zwei mutmaßliche Brandstifter begonnen. Die beiden 31 und 34 Jahre alten Männer sollen für 15 Brände verantwortlich sein, die sich zwischen 2018 und 2020 ereignet haben. Dabei waren unter anderem leerstehende Häuser wie das alte Fährhaus in Arneburg aber auch genutzte Scheunen abgebrannt. Mehr als 400.000 Euro Schaden war so entstanden. Die Angeklagten sitzen seit November im Gefängnis.