Nach jahrelangen Verzögerungen Breitbandausbau in der Altmark: Schnelles Internet kommt langsam voran

In der Altmark kommt der Breitbandausbau in Gang. Bis zum Ende kommenden Jahres sollen rund 31.000 Anschlüsse verlegt werden. Jahrelang war es beim Thema "schnelles Internet" in der Region nur schleppend vorwärts gegangen.