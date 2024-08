Programm des Bundes Heiß ersehnter Geldsegen für Brennpunktschulen

20. August 2024, 05:00 Uhr

Niemand nimmt das Wort "Brennpunktschule" gerne in den Mund – schon gar nicht offiziell. Aber in vielen Städten gibt es Schulen, an denen der Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund und Kindern aus finanzschwachen Familien wächst. Mit dem Millionen Euro schweren Programm "Start-Chancen" soll in den kommenden zehn Jahren "Schulen mit Herausforderungen" geholfen und eine größere Chancengerechtigkeit für die Kinder geschaffen werden. Mit dabei ist die Wladimir-Komarow-Sekundarschule in Stendal.