Für den BSW-Landesverband stehen – wie bei der Bundespartei – die großen europäischen und bundespolitischen Themen im Vordergrund. Das wurde auf der Gründungsversammlung am 7. September deutlich. Vor allem ging es dort um die Forderungen, Waffenlieferungen an die Ukraine zu stoppen und Migration zu begrenzen . Auf die Frage, welche landespolitischen Akzente das BSW setzen will, wurden nur einige Schlagworte genannt: Die Bildungspolitik und die Infrastruktur müssten dringend angepackt werden, sagten die beiden Co-Vorsitzenden, ohne weiter ins Detail zu gehen.

Einige Tage später nennt Schulze im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT weitere Schwerpunkte, in denen das BSW die Landespolitik künftig mitgestalten will. So gehe es ihm in ländlichen Regionen wie der Altmark vor allem um die Daseinsvorsorge: Als Beispiel nennt er das Schwimmbad in seinem Wohnort Tangermünde, das um seinen Erhalt kämpft. So etwas müsse kommunal gefördert werden. Sollte sich das BSW in Stadträten und Kreistagen etablieren, wolle die Partei weitere Themen angehen: "Ich spreche über einen Ärztemangel, auch haben wir hier ein Problem mit Lehrern. Ich sehe viele kaputte Straßen. Allein vom Tourismus können wir hier nicht leben. Wir brauchen mehr Wirtschaft und Steuereinnahmen."