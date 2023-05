Notfall-Vorsorge Amateurfunker will Bürgerfunk in die Altmark bringen

Falls der Strom ausfällt, will Ernst Bornemann in der Altmark vorbereitet sein. Bei längerem Stromausfall funktioniert nämlich das Mobilnetz nicht mehr. Deshalb will der Amateurfunker einen sogenannten Bürgerfunk etablieren. Damit das Konzept funktioniert, müssen möglichst viele Menschen mitmachen.