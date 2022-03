Landkreis Stendal Neue Bürgermeister in Havelberg und Tangermünde

Havelberg und Tangermünde haben am Sonntag ein neues Stadtoberhaupt gewählt. In Havelberg setzte sich Mathias Bölt durch, in Tangermünde gewann Christian Schilm die Wahl. In beiden Städten traten die bisherigen Bürgermeister nicht mehr an.