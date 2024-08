Bildrechte: picture alliance/dpa | Martin Schutt

Bis Dienstag Bundespräsident Steinmeier zu Besuch in Stendal

25. August 2024, 11:05 Uhr

Im Rahmen der sogenannten "Ortszeit Deutschland" besucht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verschiedene Orte in ganz Deutschland. Am Sonntagmittag kommt er nach Stendal. Bis Dienstag ist er in der Altmark. Geplant sind unter anderem Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern. Außerdem will der Bundespräsident engagierte Menschen mit dem Bundesverdienstorden auszeichnen.