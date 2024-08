Nach Besuch in Stendal Bundespräsident Steinmeier ruft zu Zuversicht auf

Zu den Plänen, Raketen in Deutschland zu stationieren, die bis nach Russland reichten, sagte Steinmeier: "Wir sind nicht mehr in einer Sicherheitslage, die wir vielleicht noch gemeinsam miteinander vor fünf Jahren und zehn Jahren beschrieben haben, sondern wir diskutieren jetzt unter dem Eindruck eines Krieges, den Russland gegen die Ukraine führt." Er habe mit Amtskolleginnen und -kollegen baltischer Staaten und Moldawien gesprochen. Überall gebe es die Sorge, der Krieg könnte sich ausweiten, wenn Russland in der Ukraine erfolgreich sei. "Wir müssen aus dieser veränderten Sicherheitssituation unsere Schlüsse ziehen und uns auch besser ausrüsten, um von Moskau ernst genommen zu werden", so Steinmeier weiter.