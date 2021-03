Für Kenny-Lee Richter war das virtuelle Treffen "ein rundes Ding". Bildrechte: MDR/Jan-Malte Wagener

In der Diskussionsrunde berichteten Schüler, Auszubildende und eine Studentin dem Bundespräsidenten über ihre aktuelle Situation. Steinmeier betonte, die jungen Menschen hätten in der Krise eine "enorme Solidarität" gezeigt und tiefe Einschnitte auf sich genommen, um die besonders Gefährdeten, die Älteren, zu schützen. Zu den Jugendlichen sagte er: "Jetzt ist es an uns, den Älteren, Solidarität mit Ihnen zu zeigen, damit Sie nicht noch länger ausgebremst sind, sondern möglichst gut und vor allem möglichst schnell in ihre eigene Zukunft und neue Zukunftsplanungen starten können."



Weil es einiges zu besprechen gab, dauerte das Gespräch mit knapp zwei Stunden auch länger als geplant. Für den Stendaler Kenny-Lee Richter war es nach eigenen Aussagen ein unvergessliches Erlebnis. Sein Fazit: "Das war einfach ein rundes Ding."