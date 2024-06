Laut Polizei war am Dienstag ein Traktor mit Anhänger gegen eine Brücke gefahren, die an der Stelle über die B189 führt. Der Fahrer blieb unverletzt. Prüfer hätten den Schaden mittlerweile begutachtet und festgestellt, dass die Sicherheit und auch die Funktionsfähigkeit der Brücke in vollem Umfang gegeben sei. Das teilte der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg mit. Bei dem Unfall sei am Überbau der Brücke lediglich Beton abgeplatzt.