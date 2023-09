Eine Reisegruppe aus Sachsen-Anhalt ist am Donnerstagabend auf der Heimreise an einer Autobahn in Baden-Württemberg gestrandet. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Busfahrer die 42 Reisenden – größtenteils Senioren – aus Magdeburg und Stendal auf einem Parkplatz an der A81 im Kreis Ludwigsburg stehen lassen, nachdem seine maximal erlaubte Lenkzeit erreicht war.