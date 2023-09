Busfahrer fährt weg Rentner-Reisegruppe strandet stundenlang auf Autobahnparkplatz

Eine 42-köpfige Reisegruppe aus Sachsen-Anhalt ist am Donnerstagabend auf der Heimreise aus der Schweiz an der Autobahn 81 in Süddeutschland gestrandet. Weil seine Lenkzeit überschritten war, ist der Busfahrer nicht weitergefahren. Das Bus-Unternehmen hatte zunächst Ersatz versprochen. Doch schließlich mussten die Senioren den Zug nehmen. Erst am Freitagmorgen sind sie in Magdeburg angekommen. Das Reiseunternehmen bittet um Entschuldigung.