Er ist ein besonderes Fleckchen Altmark, der Busch in Wohlenberg. Eigentlich ist er ein Wäldchen von gut zwei Hektar am Ortsrand des kleinen Dorfs bei Osterburg gelegen. Früher aber bildeten die Bäume dort so viele junge Triebe am Boden, dass das Grün nahezu undurchsichtig war. Deshalb gaben ihm die Wohlenberger den Namen "Busch".

"Eine der größten Hochzeitsmessen der Altmark"

Zu DDR-Zeiten zog das älteste Dorffest der Altmark jedes Jahr tausend Besucher an und mehr. Die Zahl ist ein wenig zurückgegangen mittlerweile, aber immer noch ist das Buschfest in Wohlenberg bei vielen ein fester Termin im Kalender. Das liegt sicherlich auch daran, dass für fast jeden Geschmack tanzbare Musik gespielt wird. Bildrechte: Förderverein der Feuerwehr Wohlenberg

So treffen sich beim Buschfest Menschen wieder, die sich ewig nicht gesehen haben, und solche, die sich noch nie gesehen haben. Die riesige Party sei "eigentlich eine der größten Hochzeitsmessen der Altmark", sagt Rainer, genannt "Jimmy", Schulz.

Ältestes Dorffest: Viele haben sich auf dem Buschfest kennengelernt

Er und seine Mitstreiter vom Förderverein der Wohlenberger Feuerwehr halten das älteste Dorffest der Altmark am Leben, jedes Jahr wieder. Das Fest gibt es seit rund 150 Jahren. "Sie werden hier unzählige Leute treffen, die sich hier auf dem Buschfest kennengelernt haben. Ja, was da an den Abenden passiert... lassen wir mal", schmunzelt der 59-Jährige.

Der Boden des Wohlenberger Buschs jedenfalls ist an vielen Stellen wie ein weiches Bett, da wachsen Efeu und Buschanemonen, es riecht nach gesunder Natur, ist kühl und romantisch. Ein zumeist unberührtes Stückchen Natur, sagt Rainer "Jimmy" Schulz. Bildrechte: Förderverein der Feuerwehr Wohlenberg

"Und wer dann lange genug durchhält beim Buschfest und im Morgengrauen nach Hause geht, der wird verzaubert vom Gesang der Nachtigall", sagt Schulz. Das sei "ein gutes Zeichen dafür, dass sie uns die Mugge hier in der Nacht nicht übel nimmt".