Bei dem jetzt geahndeten Fall gegen den Straßenmusiker handelt es sich nach MDR-Informationen um einen Vorgang vom 8. September 2021. An diesem Tag soll der Musiker von 9:35 Uhr bis 12:15 Uhr und dann noch einmal von 13 bis 15 Uhr in der Breiten Straße musiziert haben. Die Ordnungsamtsmitarbeiter stellten dabei "andauerndes und sehr lautes Spielen auf der Gitarre sowie Singen/Schreien" fest. Der Lärm sei geeignet, die Nachbarschaft "erheblich" zu stören, wie es im Bußgeldbescheid heißt.

"Die stören sich mehr an meiner Musik als an dem andauernden Baulärm", sagt Straßenmusiker David Banik. Der dreifache Familienvater hat einen Anwalt eingeschaltet. Er will sich nicht verdrängen lassen, zumal die Nutzungssatzung für die Fußgängerzone ihm dies gewähre. "Ich werde in Zukunft weiterspielen. Und das einfach auch, weil es mir Freude bereitet. Und weil es auch den Menschen Freude bereitet. Ich merke das ja, sonst würde ich das ja auch nicht machen."