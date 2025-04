Feuerwehreinsatz Buttersäure-Verdacht: Zwei Kinder in Stendaler Wohnhaus verletzt

19. April 2025, 13:50 Uhr

In einem Mehrfamilienhaus in Stendal hat ein beißender Geruch am Freitagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Zwei Kinder wurden verletzt, die Bewohner wurden evakuiert. Es besteht der Verdacht, dass Buttersäure freigesetzt wurde. Die Polizei ermittelt zur Ursache.