Im Fall der vermissten Inga hat die Polizei am Montag in der Altmark einen Teich bei Wilhelmshof im Landkreis Stendal durchkämmt. Wie die Polizeiinspektion Halle MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, wurde nach Hinweisen gesucht, die im Zusammenhang mit dem vor neuneinhalb Jahren verschwundenen Mädchen stehen könnten. Gefunden worden sei aber nichts, so eine Sprecherin.