Beim Christopher Street Day in Stendal hat es am Samstag erneut körperliche und verbale Übergriffe gegeben. Wie die Polizei am Abend mitteilte, wurden während des Aufzuges Strafanzeigen wegen einer Körperverletzung und zwei Beleidigungen aufgenommen. Die Vorfälle sollen demnach in der Hospitalstraße stattgefunden haben und von einem 36 Jahre alten Stendaler ausgegangen sein.