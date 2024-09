Es mache Spaß, eine Rolle zu übernehmen, sagt der junge Mann MDR SACHSEN-ANHALT, aber natürlich stecke auch eine Botschaft dahinter. Jene nämlich, dass alle Menschen mehr Toleranz üben sollten, ihre Nächsten so lassen sollten, wie sie sind. Der eine spiele gern Fußball, der andere entspanne am liebsten in seinem Zimmer, wieder andere würden sich eben gern verkleiden.

Nicht alle in seinem Umfeld akzeptieren Johannes' Leidenschaft, sich in eine Frau zu verwandeln und – zum Beispiel zum queeren Christopher Street Day, kurz CSD, am Wochenende in Stendal – in auffälliger Kleidung, perfekt geschminkt im Demonstrationszug mitzulaufen und ein bisschen mehr zu schillern als andere. In der Schule jedenfalls hat Johannes täglich das Gefühl, sich immer wieder rechtfertigen zu müssen, sagt er. Es gebe dort Schüler, die seine Leidenschaft akzeptieren. Etliche hätten ja selbst eine andere Sexualität. Viele Mitschüler aber seien auch "unfassbar dagegen".