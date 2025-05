Rettung alter Kunst Denkmalpflegerin will DDR-Kunst in Stendal wieder sichtbar machen

21. Mai 2025, 19:34 Uhr

Jede Kita, jede Schule und jeder öffentliche Bau in der DDR hatte Kunstwerke zu bieten. Kunst am Bau war verordnetes System. Mit der Wende ist viel davon vernichtet worden, wenngleich viele Kunstwerke laut Experten alles andere als Propaganda waren. In Stendal versucht eine Denkmalpflegerin noch zu retten, was zu retten ist. Bärbel Hornemann möchte DDR-Kunst in ihrer Stadt wieder sichtbar machen.