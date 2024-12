Einstimmige Entscheidung Stendal: Kreistag stimmt für Deutschlandticket – lässt aber Hintertür offen

05. Dezember 2024, 18:57 Uhr

Der Kreistag in Stendal hat am Donnerstag den Weiterbestand des Deutschlandtickets in der östlichen Altmark diskutiert – und am Ende einstimmig entschieden. Das Ticket soll demnach auch 2025 angeboten werden. Im vergangenen Jahr hatten die Abgeordneten in einer ersten Entscheidung die Fortführung abgelehnt – und damit deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt.