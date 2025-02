Es ist früh am Morgen, noch dunkel in Gladigau, einem Ortsteil von Osterburg. Vor dem Eingang zum "Dörpschen Krug" hat sich eine beachtliche Menschentraube gebildet. Manche stehen seit Stunden vor dem Gasthof. Hier werden am Samstag die Tickets für die 18 Vorstellungen der aktuellen Spielzeit des plattdeutschen Dorftheaters verkauft. Es gibt nur diese Chance, an Karten zu kommen. Telefonische oder Online-Bestellungen gibt es nicht. Bildrechte: MDR/Katharina Häckl

Die ersten Kunden stehen deshalb seit Freitagnachmittag, 17 Uhr vor dem Eingang des "Dörpschen Krugs". Mit Campingstühlen, in Caravans, gemummelt in dicke Decken, ausgestattet mit Stullen, Brötchen, heißem Tee in Thermosflaschen harren die Menschen aus. Sie kommen miteinander ins Gespräch, lachen, erinnern sich an vorangegangene Aufführungen.

"Superstars in't Achterhuus" – Theater auf Altmärker Platt

Das Dorftheater Gladigau – das einzige plattdeutsche Dorftheater in Sachsen-Anhalt – spielt in diesem Jahr seine 23. Saison. Immer wird eine Komödie gegeben, die zuvor zumeist aus anderem Plattdeutsch ins Altmärker Platt übersetzt wird. Auf der Bühne stehen Gladigauer Laienschauspieler. Technik, Kulissen, Kostüme – alles wird in ehrenamtlicher Arbeit geleistet. Seit September sind die Mitglieder des Ensembles dabei, die Aufführung einzustudieren. Premiere in diesem Jahr für "Superstars in't Achterhuus" ist am 1. März.

Karten für plattdeutsches Theaterstück noch vor Verkaufsstart ausverkauft

Weil die Temperaturen frostig sind, zeigt Intendant Horst Bannehr Herz und lässt den Saal schon vor der eigentlichen Öffnungszeit aufschließen. Die Ticketkäufer lassen sich namentlich von Norbert Lazay auf eine Liste setzen: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Ganz Optimistische lassen sich auf die Warteliste setzen; sie haben eine Chance, wenn jemand seine Karten zurückgeben muss. Bildrechte: MDR/Katharina Häckl