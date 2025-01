Es ist sowohl für Stendal als auch überregional von Bedeutung. Das Buch, etwa 15 Zentimeter dick, Seite für Seite vom jeweiligen Pfarrer handbeschrieben, stammt aus dem 16. Jahrhundert und ist damit eines der ältesten seiner Art in Sachsen-Anhalt. "Es sind natürlich unschätzbare Sachinformationen über die einzelnen Menschen, die hier geheiratet haben oder getauft wurden. Und es gibt eben neben den Sachinformationen, wie ich finde, auch berührende Einträge. Es gibt hier zum Beispiel am Beginn des Sterberegisters, das ist 1583, diesen Eintrag: 'Dies Jahr hat die pest etwas grassieret'", so der Pfarrer. Es enthält sämtliche Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen der Petrikirchgemeinde seit 1581 bis ins späte 18. Jahrhundert.

Der wichtigste Eintrag stammt vom 12. Dezember 1717. An diesem Tag hat der Schuster Martin Winckelmann seinen Sohn Johann Joachim taufen lassen, schreibt der damalige Pfarrer. Aus dem Täufling wurde Stendals berühmtester Sohn: Johann Joachim Winckelmann gilt als Begründer der klassischen Archäologie und löste im 18. Jahrhundert in deutschen Landen durch seine Ausgrabungen, Untersuchungen und Veröffentlichungen einen regelrechten Antike-Hype aus. Die Straße, in der er als Kind lebte, heißt längst Winckelmann-Straße. Es gibt ein Museum für ihn , eine wissenschaftliche Gesellschaft und ein Gymnasium mit seinem Namen.

Der Diebstahl ist so lange her, dass die Polizei in Stendal die Akten längst geschlossen hat. Doch nun dies: Am 13. November erhält Pfarrer Markus Schütte den Anruf eines Mannes aus der Nähe von Wolfsburg. Er sei im Besitz des Kirchenbuchs von Sankt Petri und wolle es der Gemeinde zurückgeben. Nach anfänglicher Skepsis sei man nun zu dem Mann gefahren und habe das Buch persönlich abgeholt, berichtet Pfarrer Schütte. Der Mann habe "glaubhaft versichert, dass er das Buch guten Gewissens erworben hat und nicht an dem Einbruch beteiligt war. (...) Er hat, glaube ich, gern was Gutes getan", so der Pfarrer.