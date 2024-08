Der ehemalige Antisemitismusbeauftragte Teja Begrich empfiehlt, nicht in jeder betroffenen Kirche – also auch nicht im Stendaler Dom – Erklärtafeln aufzustellen. Er plädiert dafür, innerhalb der Gemeinden, auch bei Predigten oder öffentlichen Veranstaltungen, im gesamten Alltag für die Rechte der Juden einzutreten. Für besondere Aufmerksamkeit hatte im Zusammenhang mit antisemitischen Objekten an oder in Kirchen der Fall eines judenfeindlichen Reliefs an der Stadtkirche Wittenberg gesorgt. Ein Kläger hatte vor Gericht die Abnahme des Sandstein-Reliefs verlangt, weil er dadurch das Judentum und sich selbst diffamiert sieht. Der Bundesgerichtshof entschied aber im Jahr 2022, dass das antisemitische Schmähplastik an der Stadtkirche Wittenberg bleiben darf.