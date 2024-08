Natürlich sind die wertvollen mittelalterlichen Bleiglasfenster des Stendaler Doms schon öfter untersucht worden. Die antijüdischen Motive, die jetzt zur Sprache kommen, waren aber öffentlich nie Thema. Es ist nicht einmal sicher, ob sie in dieser Klarheit überhaupt bekannt waren, auch in der Domgemeinde selbst.

600 Jahre Dom Stendal: Schmähungen im Festjahr entdeckt

Für das Festjahr zum 600-jährigen Bestehen des Doms sind die Fenster mit modernster Technik noch einmal analysiert worden. Dabei wurden die Schmähungen entdeckt. Dompfarrer Markus Schütte sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Gemeinde würde sich auch in einem solch besonderen Jahr dem Thema stellen. Man wolle nicht den Eindruck erwecken, dass man sozusagen darüber hinwegfeiere.

In der Kunst des Spätmittelalters [treten] in den verschiedenen Genres bestimmte Thematiken immer wieder auf. Markus Schütte Dompfarrer in Stendal

Allerdings plädiert Pfarrer Schütte für einen klugen, möglichst objektiven Umgang mit der Sache. Denn es sei "tatsächlich so, dass in der Kunst des Spätmittelalters in den verschiedenen Genres – ob es Fresko ist, Tafelmalerei, Schnitzaltäre oder eben auch Glasmalereikunst – bestimmte Thematiken immer wieder auftreten, weil sie tatsächlich auch fortgesetzt werden und zur selbstverständlichen Bildsprache dieser Zeit gehören." Bildrechte: IMAGO / Zoonar

Kaum eine Kirche ohne judenfeindliche Darstellungen

Unterstützung bekommt die Domgemeinde von Teja Begrich. Er ist jetzt Dompfarrer in Havelberg, war davor jedoch Beauftrager für christlich-jüdischen Dialog der Mitteldeutschen Landeskirche, also Antisemitismus-Beauftragter. Begrich konstatiert, es gebe im deutschsprachigen Raum kaum eine Kirche aus dem Mittelalter, in der es keine antijüdischen Darstellungen gibt: "Der Antijudaismus begleitet die Kirche, seitdem es sie gibt."

Der Antijudaismus begleitet die Kirche, seitdem es sie gibt. Teja Begrich Dompfarrer in Havelberg

Man müsse mit dieser Historie umzugehen lernen, sagen die beiden Dompfarrer in Stendal und Havelberg. "Manche neu entdeckte Szene auf den Bleiglasfenstern im Stendaler Dom tut aber trotzdem weh. Die der Kreuzigung Jesu zum Beispiel", sagt Begrich. Bildrechte: MDR/Aud Merkel

Fenster: Jude an Kreuzigung beteiligt

Stendals Dompfarrer Markus Schütte beschreibt: "Wenn man genau hinschaut, sieht man den Mann mit dem Judenhut, der hier bei der Annagelung Jesu ans Kreuz ganz zentral mitwirkt. Die anderen haben zwar andere Mützen auf, die etwas anders aussehen, aber dieser Judenhut ist eindeutig."