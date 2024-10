1994 waren die Domfenster insgesamt zum letzten Mal komplett restauriert worden. Damals war ihr Zustand nicht gut, erinnert sich Glasermeisterin Wilde: Die metallenen Elemente rosteten teilweise stark und hinterließen Korrosionsspuren auch auf dem wertvollen Glas. Die Sicherheitsverglasung war teilweise kaputt, die Domfenster waren damals also an einigen Stellen Wind und Wetter ausgesetzt. Die Schäden sind in den 1990er Jahren behoben worden.

Heute müssen Andrea Wilde und ihr Mitarbeiter größtenteils tatsächlich "nur" kontrollieren, ob alles in Ordnung ist. Dazu müssen die wertvollen Fenster aber nicht in die kleine Werkstatt ins etwa 15 Kilometer entfernte Groß Schwarzlosen gebracht werden. Wilde und ihr Mitarbeiter arbeiten vor Ort auf einer Brüstung in bis zu zehn Metern Höhe. Schwindelfrei, schmunzelt die Glasermeisterin, müsse man schon sein in ihrem Job.