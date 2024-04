Bei Razzien im Norden Sachsen-Anhalts hat die Polizei mehrere Kilogramm Drogen sichergestellt. Wie die Polizeiinspektion Stendal am Donnerstag mitteilte, wurden am Mittwoch unter anderem 54 Kilogramm Amphetamine, ein Kilogramm Crystal , 15 Kilogramm Cannabis-Blüten und fünf Kilogramm Haschischplatten gefunden. Außerdem wurde Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich sichergestellt.

Nach Polizeiangaben werden in der Sache fünf Männer zwischen 37 und 40 Jahren beschuldigt. Die fünf hätten gemeinschaftlich gehandelt. Drei Verdächtige wurden vorläufig festgenommen. Sie sollen am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden, wie eine Polizeisprecherin MDR SACHSEN-ANHALT sagte.

Die Durchsuchungen in Stendal und Tangermünde wurden vom Amtsgericht Stendal angeordnet und liefen vom Abend bis in die Nacht hinein, so die Polizeisprecherin. Es sei der größte Drogenfund in der Altmark seit Bestehen der Polizeiinspektion Stendal.