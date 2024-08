36 Grad erwartet Wetterdienst warnt: Erneut starke Hitze in Sachsen-Anhalt

29. August 2024, 09:20 Uhr

Für ganz Sachsen-Anhalt gilt am Donnerstag eine Hitzewarnung. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt Temperaturen bis 36 Grad an. Die Hitze kann Kreislaufprobleme, Sonnenbrand und Hitzschlag verursachen. Der DWD rät, viel zu trinken, die Sonne und Anstrengungen zu meiden sowie die Wohnung kühl zu halten. In der Nacht zum Freitag wird es kühler, Gewitter und Starkregen können auftreten.