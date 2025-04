Ein explodierter Akku eines E-Scooters hat in einem Mehrfamilienhaus im Stendaler Ortsteil Uchtspringe einen Wohnungsbrand ausgelöst.

Nach Polizeiangaben mussten am Mittwochabend deshalb 20 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Zwei Kinder kamen wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Der Polizei zufolge war der Scooter kein Leihgerät, sondern in Privatbesitz. Ein 34-Jähriger habe in seiner Wohnung die Batterie seines Rollers an das Ladegerät angeschlossen. Die betroffene Wohnung sei beschlagnahmt und versiegelt worden, hieß es weiter.