Es ist Fluch und Segen zugleich, dass der ländliche Raum ohne Ehrenamt nicht funktionieren kann. Das ist nicht nur in Arneburg so, sondern auch überall sonst in Sachsen-Anhalt. Wo Menschen sich zusammentun, kreativ sind, Dinge anpacken, da ist ländlicher Raum lebenswert. Wo das nicht der Fall ist, passiert für gewöhnlich auch nicht viel.



Das Städtchen Arneburg hat weitaus mehr zu bieten als die Galerie. Und doch gehört die Galerie zu Arneburg. Deshalb nahm die Stadt viel Geld in die Hand, den in die Jahre gekommenen Raum im Rathaus herzurichten.

Die Stadt Arneburg hat viel Geld in die Hand genommen, um die neuen Räume der Galerie ansprechend für Besucherinnen und Besucher zu gestalten. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer