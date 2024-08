Das müsse wohl irgendwie in der Familie liegen, schmunzelt David Riep. Sein Großvater sei "auch Hans Dampf in allen Gassen". Mit 73 gebe der Senior allerdings nach und nach seine Aufgaben ab; viele davon hat Enkel David übernommen.

Seitdem ist das Leben in Rochau im Landkreis Stendal noch bunter geworden. Der Verein organisiert Ausstellungen, Feste und Konzerte, kümmert sich gemeinsam mit der Kirchgemeinde um die Sanierung der Orgel. Dazu kommt Davids größte Liebe, die Musik. Er hat mit Gleichgesinnten das Speckgraben-Quartett gegründet, tritt in der Region damit auf.

All das leistet David Riep neben seinem Vollzeit-Job. Er ist Arbeitsschutz-Verantwortlicher bei der Deutschen Post. Sein Büro ist in Osterweddingen, er ist viel in Niedersachsen und der Altmark unterwegs. Kommt er am späten Nachmittag nach Hause, ist der Tag aber nicht zu Ende. Irgendein Termin steht immer an, irgendwer braucht immer Rat oder Hilfe, irgendwas ist fürs Dorf immer zu tun.