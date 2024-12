Tag des Ehrenamtes Keine Selbstverständlichkeit: Rettungsschwimmer in Stendal ist seit Jahrzehnten im Ehrenamt

05. Dezember 2024, 05:00 Uhr

Am Donnerstat ist Tag des Ehrenamtes. Was alle Ehrenamtlichen eint: Sie unterstützen in ihrer Freizeit viele wichtige Bereiche des Lebens – wie zum Beispiel Hartmut Ziehm, der in Stendal Rettungsschwimmer trainiert. Das Deutsche Rote Kreuz in der Altmark würdigt das, doch der Vorsitzende findet auch kritische Worte – vor allem dafür, wie Kreis, Land und Bund mit den Freiwilligen umgehen.