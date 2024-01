Bildrechte: Colourbox.de

Trauerfeier (Zu) späte Geste des Miteinanders: Gedenken an einsam Bestattete

Hauptinhalt

von Katharina Häckl, MDR SACHSEN-ANHALT

25. Januar 2024, 15:29 Uhr

Plötzlich ist das Gesicht aus dem Alltag verschwunden. Über Jahre sieht man oft dieselben Menschen im eigenen Viertel, geht an ihnen vorbei ohne Wort und ohne Gruß – und eines Tages stellt man fest: dieses vertraute Gesicht ist weg. In Sachsen-Anhalt werden jedes Jahr etwa 1.000 Menschen anonym bestattet. Ihnen widmet das Trauernetzwerk Altmark am Donnerstag, 25. Januar, eine eigene Feierstunde in Stendal.