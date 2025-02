Die NASA sagt, der moderne Bussteig soll noch 2025/2026 kommen. Er wird um 80 Meter versetzt und bleibt in der Straße "An der Heide" am Ortsrand von Fischbeck. Der Bussteig sei dann barrierefrei, besser angeordnet und mit einem Parkplatz für Autos und Fahrräder ausgestattet.

Bildrechte: MDR/Aud Merkel