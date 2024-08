An der Elbe bei Tangermünde haben Prüfer bis Donnerstag die Brücke genau unter die Lupe genommen. Nun ist die Überprüfung angeschlossen und der Verkehr rollt wieder. Die Brücke der Bundesstraße 188 ist die längste Straßenbrücke in Sachsen-Anhalt und muss regelmäßig gecheckt werden. In der vergangenen Woche wurden die Vorbrücken untersucht.