Zum 15. Mal ist der Startschuss in Tangermünde an der Elbe gefallen und zum 15. Mal trafen sich hier Hobby-Läufer zum Wettbewerb, aber auch, um zusammen zu feiern. Rückblick: Die Idee für all das? Sie entstand beim Laufen. Eine Tangermünder Laufgruppe um Jens Schössler und Thomas Schulze traf sich jeden Sonnabend am Vormittag zum Lauftraining an der Elbe. Marathonläufer Jens Schössler erinnert sich: "Das macht unheimlichen Spaß, im Frühjahr dann den Raps blühen zu sehen, direkt an der Elbe lang zu laufen, die Silhouette von Tangermünde zu erleben. Das ist ein Traum."

