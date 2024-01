Laut Landrat Patrick Puhlmann (SPD) herrscht mit der Verfügung spätestens jetzt für alle Klarheit, was geht und was nicht. Puhlmann hatte bereits beim Neujahrsempfang am Freitag in Stendal gesagt, dass zur Wahrung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit eine "härtere Gangart" eingeschlagen werden müsse. Er respektiere Demonstrationen und Versammlungen. Diese dürften auch stören und seien deshalb geschützt. Er verurteile aber scharf, dass Einzelne sich als Möchtegern-Herren aufspielen.