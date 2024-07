Täter flüchtig Mann versucht Kind in Schönhausen zu entführen: Polizei sucht Zeugen

30. Juli 2024, 11:37 Uhr

In Schönhausen versuchte ein Unbekannter, ein siebenjähriges Kind von einem Spielplatz zu entführen. Der Mann sprach das Kind an, forderte es auf mitzukommen, und griff es an, als es sich weigerte. Nach dem Schreien des Kindes floh der Täter. Die Polizei sucht Zeugen