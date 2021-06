Die Polizei ermittelt gegen Stendals Oberbürgermeister Klaus Schmotz (CDU) wegen des Verdachts auf Untreue. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizeiinspektion in Stendal am Mittwoch. Die Angelegenheit werde im Fachkommissariat für Amtsdelikte behandelt. Wegen der laufenden Ermittlungen könnten keine näheren Einzelheiten benannt werden.

Hintergrund sind staatsanwaltliche Ermittlungen im Zusammenhang mit umstrittenen Grundstücksverkäufen aus dem Jahre 2018. Die Stadt hatte das Areal "Zum Sonnenblick" im Stendaler Norden an die Stendaler Firma PUI GbR (PUI Projekt- und Immobiliengesellschaft bR) verkauft. Der Stadtrat hatte dem Verkauf in einer nicht-öffentlichen Sitzung mehrheitlich zugestimmt. Der Kaufpreis lag bei rund 100.000 Euro.

Mittlerweile ist die Stadt Stendal in Berufung gegen das Gerichtsurteil gegangen. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT hatte der Hauptausschuss des Stadtrates allerdings den Oberbürgermeister in zwei nicht-öffentlichen Sitzungen aufgefordert, auf die Berufung zu verzichten. Außerdem sollten die Grundstücke gerichtlich per Grundbuch an die Stadt rückübertragen werden.