Ihre vorherige Begleiterin hatte zum Ende des letzten Schuljahres gekündigt. Seit Montag wird Feli nun von Cathrin Nehl in der Schule betreut. Sie hilft nicht nur beim An- und Ausziehen, sondern muss auch regelmäßig einen neuen Katheter legen, denn Feli kann krankheitsbedingt nicht auf die Toilette gehen. Außerdem muss Nehl darauf achten, dass Feli ihre Tabletten nimmt und ausreichend trinkt.

Die Grundschule Bismarck, die Feli noch ein Jahr lang besucht, ist nicht barrierefrei. Mit einem speziellen Treppensteiger bringt Cathrin Nehl das Mädchen in ihren Klassenraum im ersten Stock. In jüngeren Klassen musste sie sogar in den dritten Stock. "Es war auf jeden Fall entspannter", sagte Feli am ersten Tag im neuen Schuljahr.