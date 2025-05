Acht Mädchen und Jungen sind derzeit in der Inklusiven Löschgruppe aktiv. Sie alle sind geistig behindert und Schüler der Förderschule in Erxleben bei Osterburg im Kreis Stendal . Einmal pro Woche treffen sie sich im Gerätehaus der Feuerwehr, das gegenüber der Schule liegt, und erlernen die Grundlagen des Brandschutzes. "Wir wollen Leute retten", erklärt Laura aus der zehnten Klasse, "wir müssen gucken, ob die Schläuche richtig funktionieren und das Strahlrohr. Und die Kommandos braucht man. Sonst gibt es einen Unfall. 'Wasser halt!' und 'Wasser marsch!'"

Die Arbeit in der Löschgruppe stärke das Selbstbewusstsein der Schüler, betont Peter Neumann. Er arbeitete mehr als zwei Jahrzehnte als Lehrer und kommissarischer Leiter in der Förderschule. Aufgabe der Einrichtung sei es, die Mädchen und Jungen auf ein möglichst selbstbestimmtes Leben vorzubereiten. Das richtige Verhalten in Notsituationen wie Unfällen oder Bränden gehöre dazu. Außerdem könnten die jungen Leute später in ihren Heimatorten gut in den dortigen Ortswehren mitarbeiten – das sei gelebte Inklusion.